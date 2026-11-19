Подрядчика для капитального ремонта образовательного центра №5 в Ивантеевке выберут на открытом электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить капитальный ремонт и поставить оборудование для эксплуатации образовательного центра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Здание образовательного центра №5 расположено по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 7. Его общая площадь составляет 6673,4 кв. м. Работы начнутся после определения подрядчика, завершить их планируют в 2028 году.

Капремонт проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено из федерального бюджета и бюджета Московской области.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах комитет ежедневно размещает в своем канале в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.