Новый год, новые возможности: где купить лотерейный билет в Домодедове

В ТЦ «Стайер» в Домодедове открылась новая фирменная точка продаж «Национальной Лотереи». Здесь можно приобрести билеты и наборы лотерей, в том числе для участия в праздничном новогоднем тираже «Мечталлион», который состоится 1 января 2027 года.

В первый день нового года участников ждет розыгрыш крупных денежных призов. Лотерейные билеты также могут стать необычным дополнением к новогодним подаркам для родных и близких.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 («Мечталлион»), тираж № 224 (дата проведения 01.01.2027), срок проведения лотереи — до 01.07.2041 г.

Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте: www.nloto.ru и по телефону: 8(800)333-73-33. Оператор лотерей — ООО «Спортивные Лотереи».