С 1 декабря поездка в наземном общественном транспорте Нижнего Новгорода будет стоить 50 рублей. Об изменении тарифа рассказала Региональная служба по тарифам Нижегородской области, сообщает pravda-nn.ru .

Власти пересмотрели тарифы по предложению областного министерства транспорта и автомобильных дорог. Региональная служба по тарифам объяснила повышение ростом расходов перевозчиков на топливо, запчасти, материалы, обслуживание и ремонт транспорта. Мера также должна помочь довести зарплаты водителей до среднестатистического уровня.

Поездки с пересадками в течение 60 минут будут стоить 50 рублей, в течение 90 минут — 75 рублей. Доплачивать в зависимости от расстояния не потребуется. Пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи и другие льготные категории сохранят льготы в полном объеме.

Предыдущее повышение стоимости проезда состоялось в ноябре 2025 года. Себестоимость перевозки одного пассажира на маршрутах государственных транспортных предприятий города составляет около 66 рублей.

По данным НИА «Нижний Новгород», тариф соответствует среднему уровню в городах-миллионниках. В муниципальном транспорте Челябинска и Краснодара поездка стоит 50 рублей, в Москве — 90 рублей, в Санкт-Петербурге — 88 рублей.

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