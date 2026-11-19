В возрасте 62 лет ушел из жизни режиссер монтажа культовой криминальной драмы «Бумер» Иван Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

О трагедии рассказала режиссер и педагог, в чьей творческой мастерской кинематографист за несколько дней до смерти проводил онлайн-занятие для учащихся. По ее свидетельству, самочувствие Лебедева резко ухудшилось прямо в ходе мастер-класса по видеосвязи.

Приехавшие по первому вызову медики скорой помощи не обнаружили серьезных отклонений. Однако при повторном обращении кинематографиста экстренно доставили в стационар.

Лебедев считается одним из ключевых мастеров отечественного киномонтажа. В 2000-е годы он формировал облик знаковых авторских лент российского кинематографа, а впоследствии успешно работал и над крупными коммерческими проектами.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.