Шесть лет назад в Балашихе Олег появился на свет на 28-й неделе беременности с весом 870 граммов и ростом 31 сантиметр. Сегодня он занимается плаванием, собирает конструкторы и мечтает стать строителем, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первые два месяца и десять дней мальчик провел под наблюдением специалистов Московского областного перинатального центра в Балашихе. Малышу требовалась респираторная поддержка, и перейти к самостоятельному дыханию удалось не сразу. Каждый год вместе с мамой он возвращается в центр, чтобы встретиться с врачами, которые помогли ему выжить.

«Помню нашу первую встречу — шок, слезы. А когда мне впервые разрешили взять сына на руки, вокруг было столько проводов, руки дрожали. Он был таким маленьким, что, кажется, я даже не дышала. Сказать нашим врачам просто „спасибо“ — слишком мало. Мы до сих пор поддерживаем связь со многими специалистами. Я всегда буду помнить их и благодарить за все, что они сделали для моего сына», — рассказала мама Олега Юлия Суханова.

История мальчика — одна из тысяч историй маленьких пациентов, которым помогли специалисты перинатального центра Балашихи. С момента открытия здесь родились более 15 тысячи недоношенных детей, в том числе 663 — с начала 2026 года.

«За каждым спасенным малышом стоит огромный труд наших врачей и медицинских сестер. Особенно трогательно видеть, как дети, которые когда-то помещались на ладони, спустя годы возвращаются к нам уже подросшими и окрепшими. Для всей нашей команды это самая большая награда», — отметила главный врач перинатального центра Ольга Серова.

Ежедневно более 100 врачей и медицинских сестер отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных и патологии новорожденных и недоношенных детей заботятся о самых маленьких пациентах.

Это становится возможным в том числе благодаря современному оборудованию, которое расширяет возможности лечения и выхаживания недоношенных детей. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева перинатальный центр в Балашихе регулярно оснащают необходимой медицинской техникой.

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенного ребенка. Эта дата — еще один повод поблагодарить специалистов Балашихи, которые ежедневно помогают детям, рожденным раньше срока.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.