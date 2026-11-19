Воспитанников сопровождали воспитатель Галина Греян и учитель-логопед Ольга Нагиева. Для детей провели тематический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Дошкольникам рассказали об истории мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в Москве. Им показали архивные снимки военных лет и изображения памятников советским воинам на Наро-Фоминской земле. Дети также узнали, как поисковые отряды возвращают имена пропавшим без вести героям.

После беседы ребята приняли участие в интерактивной экскурсии по залу военной археологии. Они самостоятельно искали среди экспонатов личный опознавательный знак военнослужащего Красной армии, личные вещи красноармейца Алексея Сизова, фрагменты разбившегося самолета, капсулу с землей с мест сражений и копию Знамени Победы.

В завершение дети сделали памятное фото у стенда «Стена Памяти», посвященного жителям Селятина, погибшим в ходе специальной военной операции. В фойе они осмотрели выставку исторической фототехники «Остановись, мгновенье» и узнали о развитии искусства фотографии. Такие встречи помогают воспитывать уважение к истории страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.