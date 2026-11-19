Строительство 28 новых линий наружного освещения завершили в Пушкинском округе в 2026 году по программе «Светлый город», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском округе установили 222 новые опоры и 462 светодиодных светильника, проложили более 18 километров линий наружного освещения. Также смонтировали 20 шкафов уличного освещения с автоматизированной системой управления.

Работы провели по программе «Светлый город», которая реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, на улице Дерибасовской в Ивантеевке недавно установили семь опор и 55 светодиодных энергоэффективных светильников. 18 ноября результат работ оценил заместитель председателя совета депутатов округа Николай Михайлин.

«Благодаря программе «Светлый город» для жителей округа создается дополнительный комфорт и удобства. По просьбам граждан здесь появилось новое освещение. Помимо того, что эти светильники яркие, они еще и очень надежные», — рассказал Николай Михайлин.

В 2027 году работу по программе «Светлый город» продолжат на других территориях округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.