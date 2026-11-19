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В Рузском округе проведут финал школьной лиги по баскетболу 3х3

Финал муниципального этапа Единой школьной лиги по баскетболу 3х3 пройдет 25 ноября в гимназии №1 Рузы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузском округе завершились отборочные матчи муниципального этапа Единой школьной лиги по баскетболу 3х3. Участников поддерживали учителя, родители и одноклассники. Финалисты разыграют призовые места 25 ноября в гимназии №1 Рузы.

Среди девушек за победу поборются команды Рузской школы №3 и Нестеровского лицея. В матче за третье место встретятся Рузская школа №2 и гимназия №1.

Среди юношей в финале сыграют Рузская школа №3 и Тучковская школа №1. Бронзу разыграют команды Тучковской школы имени П. Ф. Дужева и гимназии №1 Рузы.

«Желаю финалистам муниципального этапа показать все, на что они способны, и подарить зрителям настоящий праздник спорта», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он поблагодарил участников отборочных этапов за азарт и волю к победе, а учителей физкультуры и организаторов — за работу. Глава отметил, что такие проекты помогают школьникам развивать дисциплину и умение действовать в команде.

«За каждым финалом стоят недели тренировок, командная работа, поддержка тренеров и педагогов, а еще — огромное желание ребят показать все, на что они способны», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Он добавил, что выход в финал учит ребят не сдаваться, держать удар и радоваться успехам друг друга.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.