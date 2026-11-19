В столичном районе Фили-Давыдково в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) будет построен современный бизнес-центр класса А. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, программа МПТ способствует развитию деловой инфраструктуры столицы и создает новые возможности для трудоустройства рядом с домом.

«Так, в районе Фили-Давыдково реализуется проект 31-этажного бизнес-центра класса А площадью 66,8 тыс. кв. метров. В нем предусмотрено 178 офисных помещений для компаний различного масштаба. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь появится более 3,7 тыс. рабочих мест», — добавил Гарбузов.

Деловой комплекс возводится на улице Алексея Свиридова под контролем Мосгосстройнадзора. Как пояснил председатель комитета Антон Слободчиков, реализация проекта на участке площадью около 0,5 га ведется с января 2026 года. Инспекторы провели три выездные проверки, оценив качество выполненных конструкций и примененных материалов на соответствие утвержденным решениям.

Московский девелопер Sense закладывает в проект гибкую планировку: пространства можно будет подстраивать под задачи конкретных резидентов. Помимо этого, в бизнес-центре предусмотрены двухуровневые офисы с собственными террасами, что дает больше свободы при организации рабочих зон.

На нижних этажах откроются кафе, ресторан и торговые площади, а автовладельцам будет доступна подземная парковка на четырех уровнях.

Как отметил исполнительный директор Sense Александр Мамаев, бизнес-центр Omni_tower расположится в перспективной локации на западе столицы, где динамично развивающийся район сочетается с хорошей транспортной доступностью.

«Проект ориентирован на создание комфортной и современной деловой среды, отвечающей потребностям бизнеса. Так, гибкие офисы площадью от 75,5 до 12 тыс. кв. м позволяют выбрать оптимальные лоты под любые задачи. В бизнес-центре предусмотрены панорамное остекление, террасы, индивидуальное управление микроклиматом и цифровое управление инженерными системами», — подчеркнул Мамаев.

Программа стимулирования создания мест приложения труда работает в столице с 2020 года и охватила почти все ее районы. Инвесторы возведут около 340 объектов общей площадью порядка 11 млн кв. м — от промышленных предприятий и офисно-торговых центров до учреждений образования, культуры и спорта.

В развитие Москвы будет вложено порядка 4 трлн рублей, что обеспечит создание около 500 тыс. рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.