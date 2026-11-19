Лерчек «надула» губы и показала справку, что при раке это разрешено

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) «надула» губы и показала справку, что при онкологическом заболевании это разрешено. Девушка опубликовала в своих соцсетях видеообращение под капельницей, в котором ответила на критику из-за бьюти-процедуры на фоне борьбы с раком четвертой стадии.

По словам Чекалиной, во время записи ролика ей вводили витамины и препараты для поддержания показателей крови перед предстоящей поездкой в Китай на лечение. Блогерша призналась, что увеличила губы несколько дней назад, продемонстрировав на камеру еще не до конца сошедшие синяки.

Она отметила, что давно мечтала об этой процедуре и не ожидала, что ее поступок вызовет столь бурный резонанс в сети.

Чтобы развеять сомнения подписчиков в наличии болезни, Лерчек прикрепила фотографию медицинской справки из ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина», где ей диагностирован рак тела матки с метастазами в кости. В документе указано, что проведение косметологических инъекций, включая контурную пластику гиалуроновой кислотой и ботулинотерапию, а также стоматологических манипуляций пациентке не противопоказано.

В подписи к снимку Чекалина подчеркнула, что процедура проводилась исключительно с разрешения ее лечащего онколога. Косметология и онкологический диагноз не исключают друг друга.

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