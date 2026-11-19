18 ноября в Пушкинском выпал первый снег. Коммунальные службы незамедлительно приступили к его уборке, сообщила пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Для этого на улицы Красноармейска, Ивантеевки, Пушкино и других населенных пунктов округа вышло 145 единиц техники и около 300 работников. Основное внимание коммунальщики уделили тем объектам, которые должны быть очищены в первую очередь. Это дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и зоны отдыха.

Всего же в распоряжении коммунальщиков для уборки дворовых территорий и общественных пространств имеется 200 единиц техники и порядка 650 человек.

В арсенале также появилась новая компактная гусеничная снегоуборочная машина с дистанционным управлением. Этот роботизированный помощник справляется с уборкой снега на небольших и труднодоступных участках и помогает коммунальщикам сделать округ комфортнее для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.