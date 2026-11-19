Участники конференции о Русском Севере заявили, что инвестиционных льгот недостаточно для его развития: необходима стратегия сохранения культуры и человеческого потенциала, сообщает «Наша Версия» .

Институт «Царьград» организовал в Российской академии народного хозяйства и государственной службы конференцию «Русский Север: цивилизационное наследие и образ будущего». Общественник Кирилл Кабанов отметил, что участники высказали много конкретных предложений, но не предложили общей стратегической идеи.

«Только при понятной, продуманной и четко сформулированной, а главное справедливой стратегии всего Русского мира возможно сохранить и развивать Русский Север», — подчеркнул он.

Политик, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин добавил, что экономическое освоение региона невозможно без сохранения исторической памяти, культурной самобытности и человеческого потенциала. Он призвал соединить экономическую стратегию с долгосрочным видением будущего региона.

Одновременно с конференцией правительство объявило о создании единой территории опережающего развития для Дальнего Востока и Арктики. С января единый режим инвестиционных льгот распространится на всю страну вместо отдельных площадок. Правительство также утвердило территорию опережающего развития «Колыма»: прежде Магаданская область оставалась единственным дальневосточным регионом без такого режима.

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