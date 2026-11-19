Фото - © Страница в Инстаграм* @eldos_almazov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Умер стендап-комик Элдос Алмазов: что известно о его жизни, болезни и карьере

В материале РИАМО рассказываем о стендап-комике Элдосе Алмазове, его карьере и борьбе с болезнью.

Кто такой Элдос Алмазов и чем он прославился

Фото - © Скриншот из подкаста с участием Элдосбека Алмазова

Элдос Алмазов известен как стендап‑комик, который строил юмор на самоиронии и открыто говорил о своей непростой судьбе. В 2021 году он участвовал в шестом сезоне проекта «Открытый микрофон» и дошел по полуфинала в команде Алексея Щербакова. И именно это принесло ему широкую известность.

У Элдоса был свой комедийный почерк. Он обыгрывал контраст между своим возрастом и внешностью: из‑за гипофизарного нанизма его рост во взрослом возрасте составлял около 130 сантиметров, и он выглядел как ребенок. На этом диссонансе строились многие шутки о гиперопеке родителей, ожиданиях общества и бытовых ситуациях, где его принимали за несовершеннолетнего, а самым узнаваемым был монолог «Скуф‑ребенок» на Stand Up Central.

Элдос Алмазов участвовал в третьем сезоне «Большого шоу» Азамата Мусагалиева, выступал в Roast Battle на LABELCOM, гастролировал с сольными концертами, вел трансляции на Twitch.

Утром 19 ноября стало известно, что Элдос Алмазов умер во время операции. Ему было 29 лет.

Детство, семья и начало карьеры Элдоса Алмазова

Фото - © Страница в Инстаграм* @eldos_almazov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Элдосбек Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Кара-Сууйского района Ошской области Киргизии в многодетной семье. Его отец работал продавцом на рынке, мать была домохозяйкой, у Элдоса две сестры и брат.

В детстве Элдосу поставили диагноз «гипофизарный нанизм», при котором организм не вырабатывает соматотропин — гормон роста. Из-за детской внешности незнакомые люди принимали Элдоса за ребенка, его рост во взрослом возрасте составлял 130 сантиметров. Болезнь лечится курсом инъекций, но у родителей не было денег на поездки и лечение.

В старших классах Элдос увлекся съемкой коротких юмористических роликов — вайнов. Они быстро набрали популярность: на его аккаунт подписалось больше 40 тысяч человек. Поступать в вуз он не стал. Вместо этого продал набравший популярность аккаунт, чтобы сосредоточиться на стендапе.

В 2018 году он переехал в Москву. Сначала он подрабатывал курьером и доставлял цветы. Потом стал диджеем в ночном клубе и моушн-дизайнером. С 2020 года начал выступать как комик.

Как Элдос Алмазов стал известным стендап-комиком

Фото - © Страница в Инстаграм* @eldos_almazov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Широкая известность пришла к Элдосу в 2021 году. ОН попал в шестой сезон шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала, где уступил Анатолию Дробжеву.

После этого предложения посыпались на парня, как из рога изобилия. В 2023 году он стал участником третьего сезона «Большого шоу» Азамата Мусагалиева. Элдос выступал в Roast Battle на канале LABELCOM, гастролировал с сольными концертами по России, играл в петербургском Comedy Place, вел трансляции на Twitch под ником ELDOSBIG, где общался с аудиторией и делился жизнью.

Осенью 2025 года на канале Stand Up Central в «ВКонтакте» вышел его 10-минутный монолог с ироничным названием «Скуф-ребенок», который стал визитной карточкой комика. В нем артист саркастично разобрал контраст между своим возрастом и внешностью «на шесть лет». Он отмечал, что его ровесникам советуют строить карьеру и заводить семьи, а ему — надеть шапку. Шутил он и про родителей, которые до сих пор целуют его на ночь.

Юмор Элдоса Алмазова строился на самоиронии. Он не стеснялся шутить о своем росте и внешности, щедро использовал обсценную лексику и считал, что умение смеяться над собой полезно каждому. Кумирами называл Нурлана Сабурова, Славу Комиссаренко и Щербакова, а «настольной книгой» — «Библию комедии» Джуди Картер.

Чем болел Элдос Алмазов и что известно о последней операции

Фото - © Телеграм-канал Элдосбека Алмазова

Гипофизарный нанизм, к сожалению, стал не единственной болезнью комика. 16 апреля 2026 года Алмазов сообщил подписчикам плохую новость: ему диагностировали остеосаркому левой ноги — агрессивную форму рака костной ткани, которая быстро развивается, рано дает метастазы и плохо поддается лучевой терапии.

Около месяца он игнорировал первые симптомы: списывал нарастающую боль в ноге на ушиб или защемление нерва и лечился мазями и таблетками. К врачам пошел только тогда, когда ходьба стала причинять выраженный дискомфорт. В своем телеграм-канале Элдос открыл сбор средств на лечение и на помощь пришли подписчики и его коллеги.

Лечение шло по классической схеме для остеосаркомы: сначала четыре курса химиотерапии, которые уменьшили опухоль, затем — в начале сентября 2026 года — операция по ее удалению. После операции комик учился заново ходить, и его ждали еще четыре курса химиотерапии.

Очередная операция Элдоса Алмазова проходила в Бишкеке 18 ноября. Во время нее у комика остановилось сердце. О его смерти сообщила его двоюродная сестра.

«Вчера, во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», — написала она.

По словам родственников, до хирургического вмешательства Элдос чувствовал себя нормально и общался с семьей. Сама операция продолжалась около часа. Официально подтвержденная причина его смерти — остановка смерти во время хирургического вмешательства.

Утром 19 ноября тело комика привезли в Ош, где в родном городе прошла джаназа — похоронная молитва, и близкие попрощались с артистом.