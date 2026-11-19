Прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры ЖКХ 2026» продлится до 12 декабря включительно. Финалисты представят проекты на конференции «ЖКХКОНФ 2026» в Москве, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурс пройдет в рамках VI Всероссийской практической конференции «ЖКХКОНФ 2026», которая состоится 14–17 декабря в Москве. Участвовать могут организации и органы власти, реализовавшие проекты в России: управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы, органы местного самоуправления и муниципальные предприятия.

Конкурс включает семь тематических блоков: лидерство и управление; технологии, цифровизация и развитие; управление жилищным фондом; ресурсоснабжение и инфраструктура; обращение с твердыми коммунальными отходами; муниципальное ЖКХ; общество и партнерство. Лучший завершенный проект года по решению оргкомитета получит Гран-при — звание «Прорыв года в ЖКХ».

Для участия нужно до 12 декабря включительно загрузить через личный кабинет на сайте gkhconf.ru анкету проекта и сопроводительное письмо на бланке организации с подписью руководителя. В письме необходимо отразить значимость проекта, достигнутые результаты и подтверждение в формате «было → стало».

Финалисты очно представят проекты на конференции. Там же подведут итоги конкурса и наградят победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.