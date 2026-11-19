Ночная распродажа в популярной сети магазинов Казани обернулась давкой и огромными очередями. Люди стояли у кассы по два часа, а больше всего они покупали напитки к Новому году.

Вечером 18 ноября покупатели буквально обезумели. Ажиотаж произошел из-за ночной распродажи, где можно было приобрести колу по 33 рубля и дешевую молочку.

Пользователи Сети, которые побывали в магазине, поделились впечатлениями. Многие отметили, что это выглядит ужасно, ведь некоторых покупателей чуть не затоптали. Тележек не было, поэтому люди складывали товары в пакеты, который часто рвались.

«Одна женщина закидывала энергетики в корзину — они лопались. Перед нами пацаны просто взяли два мешка с бутылками и вынесли их, не оплатив», — написала пользователь Сети с ником dkhudoba.

Александр Есипов в социальных сетях отметил, что скидки в эту ночь доходили до 70%. Он не уверен, что стоит стоять в очереди два часа ради скидки на колу, но казанцы так не считают.

«Кто-нибудь может объяснить мне, начиная с какого процента скидки люди превращаются в стадо баранов?» — написал мужчина.

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