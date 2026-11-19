Жители Подмосковья с начала года около 32 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой для получения справок о мерах социальной поддержки. Три вида документов можно оформить по одному заявлению на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» доступна на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». С начала года ею воспользовались порядка 32 тыс. раз.

По одному заявлению можно получить три вида справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки; о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы; о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя. Услуга бесплатная, срок предоставления — от 1 до 5 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.