сегодня в 14:04

731 житель Домодедова обратился за психологической помощью в центр долголетия

Психологическую службу центра медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы с момента открытия в июне 2026 года посетил 731 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В преддверии Дня психолога, который отмечается 22 ноября, специалисты центра медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы напомнили о важности заботы о ментальном здоровье. С июня 2026 года за психологической поддержкой сюда обратился 731 житель.

Стресс, тревога и эмоциональное напряжение могут вызывать головные боли, проблемы с сердцем и ослаблять иммунитет. Забота о психологическом состоянии — важная часть профилактики заболеваний.

Центр помогает выявлять риски заболеваний на ранних стадиях и сохранять здоровье. Здесь работают специалисты разных профилей, которые занимаются лечением и профилактикой болезней.

«Психологическая помощь — это невидимая работа, которую не измерить линейкой, но ее можно почувствовать, когда становится легче дышать», — отметила психолог Евгения Алифашкина.

По ее словам, за простыми вопросами психолога стоит сложная работа: умение услышать то, что человек не договаривает, и бережно помочь ему найти опору в трудный момент.

Среди признаков, при которых стоит обратиться к специалисту, — нарушения сна, постоянная тревога без видимых причин, потеря интереса к прежде любимым занятиям и трудности в общении с близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.