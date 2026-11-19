С 20 ноября пассажирские катера начнут ходить между Крымом и Краснодарским краем. Морская переправа станет частью маршрута с пересадками, сообщает «Крым 24» .

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что для пассажиров организуют автомобильное движение до порта Крым. Оттуда катера доставят людей в порт Кавказ, где их будут ждать автобусы до Краснодара или Тамани.

Председатель Общественной палаты Крыма Илья Казаков сообщил, что приобретать билеты на катера не потребуется. Заявление о бесплатном проезде касается только морского участка маршрута.

Работа переправы будет зависеть от погоды. По словам Крючкова, во время шторма и при других неблагоприятных условиях катера могут прекращать движение несколько раз в неделю.

Пассажирам запрещено брать на борт бензин в канистрах. Точное расписание рейсов, интервалы движения и время в пути пока неизвестны.

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