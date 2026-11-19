Специалисты Одинцовской областной больницы разъяснили родителям, где на Госуслугах посмотреть результаты детских медосмотров и прививок и что делать при отсутствии или неточности данных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Результаты медосмотров и вакцинации в школе или детском саду автоматически поступают в электронную медкарту ребенка. На Госуслугах они доступны в разделе «Мое здоровье» → «Сведения об оказанной медицинской помощи».

Запись «прием врача-педиатра» может появиться без записи на прием: так по закону оформляют осмотр в образовательном учреждении. Его проводит сотрудник детского поликлинического отделения, который оценивает здоровье ребенка и вносит заключение. Запись означает плановую проверку, а не заболевание.

Данные о прививках и углубленных профилактических осмотрах обычно появляются в течение трех дней. Результаты комплексных профосмотров могут загружаться до трех недель из-за проверки и передачи сведений из школьной системы в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

При отсутствии данных нужно проверить наличие письменного согласия на медицинское вмешательство: без него внесение сведений невозможно. Также важно убедиться, что в профиле родителя корректно подтверждены данные ребенка — СНИЛС и свидетельство о рождении.

Если сведений нет спустя месяц, обнаружены ошибки или согласие на осмотр не давалось, следует обратиться к заведующему детским поликлиническим отделением по месту прикрепления ребенка. Поликлиника отвечает за электронную медкарту. Контакты есть в разделе «Прикрепление к поликлинике» на Госуслугах и на сайте больницы.

Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» позволяет родителям письменно отказаться от прививок. В электронной карте в таком случае появится соответствующая отметка.

«В начале учебного года родители подписывают единый бланк согласия на медицинское вмешательство: он разрешает школе передавать данные в ЕГИСЗ», — отметил заместитель главного врача по педиатрической помощи Одинцовской областной больницы Евгений Гурович.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.