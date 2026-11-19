В Балашихе 137 педиатров наблюдают за здоровьем более 122 тысяч детей

В преддверии Международного дня педиатра, который отмечается 20 ноября, в Балашихе рассказали о специалистах, ежедневно заботящихся о здоровье маленьких жителей города. Героиней рубрики «Наши люди» стала Анастасия Аксенова — сторонница партии «Единая Россия», участковый врач-педиатр поликлиники № 5 Балашихинской больницы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 2024 года Анастасия помогает маленьким пациентам расти здоровыми, а их родителям — справляться с тревогами и вопросами. По ее словам, хороший педиатр должен не только обладать профессиональными знаниями, но и уметь найти подход к каждому ребенку, стать для него другом и помочь преодолеть страх перед врачом.

Сегодня в Балашихе более 122 тысяч детей прикреплены к Балашихинской больнице. Их здоровье контролируют 137 врачей-педиатров. Участковые специалисты проводят профилактические осмотры, следят за развитием детей, помогают вовремя выявлять заболевания и консультируют родителей.

Развитие доступной медицинской помощи, поддержка семей и детского здравоохранения остаются важными направлениями Народной программы «Единой России». За этими задачами стоит ежедневный труд медицинских работников, которые заботятся о здоровье жителей.

Полное интервью с Анастасией Аксеновой доступно по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.