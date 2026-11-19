Ликсутов: агроэкспорт Москвы вырос на 14% за три квартала 2026 года

На агропромышленную продукцию приходится более трети всего промышленного экспорта Москвы — 38%. За три квартала 2026 года столичные поставки выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основными покупателями остаются страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что город оказывает поддержку экспортно-ориентированным предприятиям по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня на поставки продукции агропромышленного комплекса приходится 38% всего производственного экспорта Москвы. По итогам трех кварталов 2026 года показатели увеличились на 14% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Основной объем товаров идет в страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. На эти государства приходится более 80% всего столичного экспорта агропродукции», — отметил Ликсутов.

Положительная динамика наблюдается по ряду направлений: за девять месяцев поставки продовольствия в Грузию выросли почти вдвое, в Узбекистан — на 65,2%, в Азербайджан — на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, московская продукция пользуется спросом и за пределами ближнего зарубежья — например, в Китае и Монголии. Набирает обороты и балканское направление: агроэкспорт в Сербию с января по сентябрь вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За рубежом особенно востребованы столичные напитки, шоколадная и колбасная продукция, мясные полуфабрикаты, сахаристые и мучные кондитерские изделия, товары для здорового питания», — подчеркнул Гарбузов.

В числе активных столичных экспортеров — комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский», нарастивший поставки московских тортов в ОАЭ на 30%. А мясные полуфабрикаты и консервы «ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ» востребованы в ближнем зарубежье: при поддержке города компания экспортирует пятую часть своей продукции. Основные покупатели — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также Грузия, Азербайджан и Сербия.

АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности „Моспром“» создана правительством Москвы в 2019 году для поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. «Моспром» — ключевой центр поддержки экспорта для промышленных компаний столицы, предлагающий системную помощь на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.

Государство оказывает столичным экспортерам весомую поддержку. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предлагает комплекс мер — от информационной и финансовой помощи до страховой и логистической. Кроме того, в рамках нацпроекта действует цифровая платформа «Мой экспорт»: здесь бесплатно консультируют эксперты, предоставляют аналитику, помогают продвигать товары на международных маркетплейсах и проходить онлайн-обучение.