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Горнолыжные курорты и отели Дмитровского округа вошли в число призеров и лауреатов V юбилейного сезона Национальной премии «Горы России». Церемония награждения прошла на исторической сцене московского театра «Геликон-опера», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Представители Дмитровского округа получили награды V сезона Национальной премии «Горы России». Церемония в театре «Геликон-опера» в Москве собрала лидеров горнолыжной индустрии, представителей бизнеса и СМИ.

Гостиница курорта «Волен» стала лауреатом в номинации «Лучший в России отель Ski in/ski out». В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Центрального федерального округа» лауреатами стали Tseleevo Club & Resort и гостиничный комплекс «Ирий».

Горнолыжный клуб «Целеево» получил звание лауреата в номинации «Лучший в России домашний горнолыжный курорт» для курортов с длиной трасс до 5 тыс. метров. Курорт «Сорочаны» вошел в число лауреатов номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Центрального федерального округа».

Лучшие горные курорты, отели и глэмпинги страны определили по итогам народного онлайн-голосования. В этом году оно проходило в 21 номинации — шести федеральных и 15 региональных.

Премия формирует народный рейтинг и привлекает внимание к отдыху в горах. Региональные номинации помогают выявить предпочтения туристов в каждом федеральном округе и показать разнообразие горных направлений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.