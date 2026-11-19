Развитие производства, поддержка предпринимательства и создание новых рабочих мест — важные направления Народной программы Единой России. В Балашихе эти задачи решаются в том числе благодаря модернизации действующих предприятий и реализации инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Секретарь местного отделения Единой России Сергей Лукичев и руководитель фракции партии в Совете депутатов Геннадий Попов посетили предприятие «Коттон Клаб», чтобы ознакомиться с развитием производства и обсудить перспективы его расширения.

Компания работает с 2000 года, выпускает средства личной гигиены, косметику и бытовую химию. Ее продукция поставляется в 12 стран. Сегодня на предприятии работают более 45 производственных линий. За последние годы здесь открыли новые цеха, установили дополнительное оборудование и увеличили производственные мощности. Модернизация позволила создать около 60 рабочих мест.

«Предприятие продолжает развиваться и вкладывать средства в расширение производства. Один из крупных инвестиционных проектов предусматривает увеличение выпуска санитарно-гигиенических товаров. Планируемый объем вложений — порядка 3,8 миллиарда рублей», — отметил Сергей Лукичев.

Поддержка таких проектов важна не только для самих предприятий, но и для экономики округа. Расширение производства способствует появлению новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

«Поддержка бизнеса и развитие производства — важная часть Народной программы. Рост предприятий означает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в городской бюджет. А это напрямую влияет на возможности развития Балашихи и выполнение наказов жителей», — подчеркнул Геннадий Попов.

Развитие производства открывает возможности и для профессионального роста сотрудников. Дмитрий Зотов за пять лет прошел путь от аппаратчика варочного участка до заместителя начальника производства.

«Я начинал аппаратчиком, затем стал начальником смены, начальником участка, а сейчас работаю заместителем начальника производства. Здесь ценят результаты работы и дают возможность расти. Для сотрудников предусмотрены бесплатное питание, корпоративный транспорт и спецодежда. Раньше я работал в Москве и тратил на дорогу около двух часов, теперь добираюсь до работы за 15–30 минут», — рассказал Дмитрий Зотов.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Балашихе с 2021 года выросло почти на 20%. В этой сфере заняты более 72 тысяч человек. Поддержка бизнеса остается одним из важных инструментов развития экономики округа. Гранты и субсидии помогают предприятиям модернизировать производства, закупать оборудование, реализовывать проекты импортозамещения и создавать новые рабочие места. За пять лет предприятия Балашихи получили более 255 миллионов рублей региональных субсидий и грантов.