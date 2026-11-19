В Подмосковье впервые оценили готовность к отопительному сезону в цифровом виде

Все 56 муниципалитетов Московской области в 2026 году прошли оценку готовности к отопительному периоду с электронным оформлением, проверкой и согласованием документов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Московская область завершила один из ключевых этапов федерального эксперимента «Цифровая котельная». Впервые весь процесс оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду прошел в государственной информационной системе Московской области «ЖКХ-контур Подмосковья».

Муниципальные комиссии проверили 402 теплоснабжающие организации, в состав которых входят 2720 котельных, а также 3900 организаций — потребителей тепловой энергии. В их контуре находятся 44 144 многоквартирных дома и 5811 социальных объектов.

«В прошлом году мы проверили этот подход на пяти округах, а в этом впервые провели через единую цифровую систему весь регион. Здесь теперь проходит весь процесс: загрузка документов, их проверка комиссиями, замечания, устранение этих замечаний, формирование актов и паспортов, подписание электронной подписью», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, система позволяет в любой момент видеть статус каждого объекта и организации, что повышает уровень контроля за подготовкой к отопительному периоду.

Проект стартовал в 2024–2025 годах в пяти округах. Правительство Российской Федерации и правительство Московской области признали результаты пилота успешными, поэтому в 2026 году подход распространили на весь регион.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.