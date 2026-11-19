Участковый пункт полиции № 12 открыли на улице Калинина в ЖК «Столичный» в Балашихе. В подразделении будут нести службу три участковых уполномоченных, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Помещение выделили еще несколько лет назад, когда микрорайон только строился. Два года назад в нем был проведен капитальный ремонт.

«Вместе с администрацией округа мы провели капитальный ремонт помещения, закупили необходимую технику и мебель, чтобы ребята могли нормально работать. Все условия соблюдены, и теперь жителям микрорайона не надо ездить в отдел — можно приходить сюда и решать вопросы на месте, рядом с домом. Участковый разберется и примет необходимые меры», — рассказал председатель Общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев.

По словам замначальника отдела полиции микрорайона Железнодорожный Владимира Эйсмонта, открытие пункта стало ответом на многочисленные обращения жителей. Ранее участковые работали на улице Юбилейной. Теперь прием граждан будет вестись в новом пункте — уже с этого четверга.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.