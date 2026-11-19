Девочка с затрудненным дыханием поступила в Коломенскую больницу после того, как поместила в нос бусину. Врачи извлекли инородное тело и восстановили нормальное дыхание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители обратились в Коломенскую больницу из-за затрудненного дыхания у дочери. При осмотре врачи выяснили, что девочка поместила в нос бусину два дня назад. Ранее ребенка уже доставляли в больницу с аналогичными жалобами.

«Мы провели следующую манипуляцию: извлекли бусину под контролем видеоэндоскопа специальным хирургическим инструментом — ЛОР-петлей, которая предназначена в том числе для извлечения инородных тел из полости носа, уха или гортани», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Коломенской больницы Юрий Пурдяхин.

Сразу после вмешательства девочку в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Врачи напоминают о необходимости присматривать за маленькими детьми и не давать им мелкие детали и игрушки. Если ребенок проглотил инородное тело или поместил его в нос либо ухо, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Попытки самостоятельно извлечь предмет могут протолкнуть его глубже, повредить слизистую или вызвать другие осложнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.