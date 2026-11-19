Дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что качественная косметика не навредит, если подходит типу кожи и не просрочена. Ошибки в ее выборе и использовании грозят акне и раздражением, сообщает Общественное Телевидение России .

Галлямова посоветовала избегать плотного слоя косметики, особенно при склонности к воспалениям: он может спровоцировать акне. Водостойкая тушь требует более агрессивных средств для снятия, поэтому врач не рекомендует пользоваться ею ежедневно.

Макияж нужно снимать перед сном: оставленная на ночь косметика мешает восстановлению кожи.

«Кстати, высыпание наиболее частое явление. Второе явление — это аллергический дерматит, который может возникнуть не от того, что косметика плохая, а от того, что вы ее не смыли ночью», — предупредила Галлямова.

После мицеллярной воды или гидрофильного масла следует умыться подходящей пенкой или гелем. Кисти и спонжи нужно мыть не реже раза в неделю. Косметику рекомендуют хранить при комнатной температуре в сухом месте без прямых солнечных лучей.

Современные средства могут и ухаживать за кожей. По словам Галлямовой, производители добавляют гиалуроновую кислоту, витамины С и Е, выпускают тональные кремы с фактором защиты от солнца не менее 30.

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