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Спортсмены из Балашихи завоевали два золота первенства мира по муайтай в Греции

Тигран Саркисян и Александра Земсковене из Балашихи завоевали золотые медали первенства мира по муайтай, выступив в составе сборной Московской области. Соревнования проходили с 6 по 16 ноября в греческой Олимпии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Тигран Саркисян стал победителем среди спортсменов 10–11 лет в весовой категории до 50 килограммов. Александра Земсковене выиграла золото в возрастной группе 14–15 лет в категории до 54 килограммов.

Балашихинские спортсмены внесли вклад в успешное выступление сборной Подмосковья: представители региона завоевали 15 медалей — 11 золотых и четыре серебряные.

По итогам первенства сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На счету российских спортсменов 81 награда: 43 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых. Второй стала команда Белоруссии, третьей — Казахстана.

В соревновательных сетках российских спортсменов были соперники из Литвы, Украины, Великобритании, Казахстана, Польши, Эстонии, Кипра, Сирии, Белоруссии, Греции, США, Германии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Перу, Мексики, Турции, Канады, Вьетнама, Молдовы, Бельгии, ОАЭ, Болгарии, Китая, Сингапура, Ирландии, Сербии и Нидерландов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.