Суд отменил приговор сценаристу популярного сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому по делу об убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Материалы отправили на новое рассмотрение с участием присяжных, сообщает «112» .

Прокуратура в первой инстанции не предоставила доказательства мотива для убийства. В результате присяжные не признали убийство умышленным.

Берестовой во время прений рассказал, что сблизился с Лукиным на фоне семейных проблем. Он предложил товарищу пожить у него из-за депрессии. Обвиняемый подчеркнул, что не хотел убивать друга, но был вынужден защищаться, когда тот забаррикадировал выход.

Измайловский суд Москвы раннее назначил Берестовому наказание в виде 6 лет и 7 месяцев тюрьмы в колонии строгого режима. В том числе судья удовлетворил иск потерпевших на 2,5 млн рублей.

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали телепроекты, после чего между ними вспыхнула ссора.

По версии следствия, во время ссоры с 33-летним участником проекта «Дом-2» обвиняемый нанес ему 91 удар ножом. Жертва скончалась на месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.