Сценариста «Счастливы вместе» Берестового судят за убийство участника «Дома-2»

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали телепроекты, после чего между ними вспыхнула ссора.

«53-летний обвиняемый нанес потерпевшему кухонным ножом множественные колото-резаные ранения шеи, живота, груди, спины и рук. От полученных ран мужчина скончался на месте», — рассказали в столичной прокуратуре.

Станислав Берестовой настаивал, что действовал в целях самообороны и защищался от агрессии со стороны Лукина. Этой позиции он, вероятно, будет придерживаться и в суде.

По данным источников в правоохранительных органах, обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными. Первое заседание назначено на 20 апреля.

