Жара отменяется? Синоптик призвала не верить прогнозам на июнь в Москве

В Москве аномальной жары не будет

Точный прогноз погоды может даваться исключительно на ближайшие три дня. Поэтому невозможно заявлять о гарантированной жаре в России в июне, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

До этого ряд СМИ написал, что июнь в РФ ожидается аномально жарким. В некоторых регионах страны якобы температура воздуха может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.

Паршина отметила, что среднюю температуру июня удастся узнать только в конце мая. Данные об аномальных явлениях прогнозируются в ближайшие три дня до их активности.

«Утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя», — добавила синоптик.

В официальном прогнозе Гидрометцентра говорится, что, согласно предварительной информации, в июне температура воздуха будет больше климатической нормы на один градус. Это может произойти в Северо-Западном, Уральском, Приволжском федеральных округах и на северо-западе Красноярского края.

