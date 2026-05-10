Италия стала самой желанной страной Европы для отдыха россиян в мае

Российские туристы на майские праздники среди европейских стран чаще всего выбирали Италию. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что Италия традиционно занимает первое место по спросу на майские праздники. По данным туроператора PAC Group, в этом году рост спроса на это направление в среднем по рынку составил 23%. С 2022 года организованный турпоток в Италию стабильно растет на 10–20% ежегодно. Наибольшей популярностью у россиян пользовались Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо.

В тройку лидеров также вошли Франция и Испания. Спрос на экскурсионные туры во Францию вырос на 5–7% по сравнению с прошлым годом, особенно востребован Париж. Интерес к Испании остался на уровне прошлого года, туристы в основном выбирали Барселону.

Средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих на майские праздники зависит от формата поездки. Сити-тур в Рим с перелетом из Москвы и проживанием в отеле три звезды с завтраками стоит от 190 тыс. рублей на двоих. Недельный тур в Барселону (с перелетом через Баку) — от 180 тысяч, в Париж — от 245 тысяч рублей. В АТОР добавили, что в этом году доля туристов, планирующих поездки в Европу через туроператоров, продолжает расти.

