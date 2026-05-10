Дебошира, подравшегося четыре раза за день, арестовали на 13 суток

В одном из российских городов арестовали на 13 суток мужчину, который за один день успел подраться четыре раза, пишет Telegram-канал «112» .

По версии самого дебошира, все началось с того, что он стал свидетелем кражи в магазине. Он сделал замечание двум ворам, после чего между ними завязалась драка. Мужчина утверждает, что защищался и сам нанес удары.

После вышеописанной драки он ушел, но быстро заметил, что потерял мобильный телефон. Когда он вернулся в магазин, его уже ждали — на помощь избитым пришли знакомые. Началась новая массовая драка.

После этого мужчина решил выяснять отношения один на один с одним из оппонентов. Они отошли, но затем вернулись — и, как он сам выразился, снова все вместе подрались. Это была уже четвертая драка за день.

Приехавшая на место полиция задержала скандалиста. При задержании он оказал сопротивление, хотя позже уверял следствие, что вел себя адекватно. Суд отправил рекордсмена под административный арест на 13 суток.

