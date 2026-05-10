Битва за налоги: Варламов* оспаривает в арбитраже многомиллионный штраф ФНС

сегодня в 11:51

Налоговая выписала штраф Варламову* на 13 млн и заблокировала его счета

Сотрудники Федеральной Налоговой Службы выписали штраф блогеру Илье Варламову* на 13 млн рублей и забанили его счета. Причина в неуплате налогов, сообщает Baza .

В начале месяца Варламов* подал иск в Арбитражный суд Москвы к ФНС. Блогер попросил признать незаконным решение.

Звезда считает, что штраф в размере 13 млн рублей по задолженности по НДФЛ начислили якобы неправомерно. По мнению сотрудников ФНС, Варламов* специально уклонялся от уплаты налогов. Из-за этого в конце января ему забанили счета. В мае 2025-го блогеру выписали штраф в размере двух тыс. рублей, которые еще не были оплачены.

У Варламова* отсутствует активный бизнес в РФ, но есть статус ИП. Мужчина продолжает заниматься рекламной деятельностью.

*Илья Варламов признан иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.