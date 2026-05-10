Загорелся завод по переработке пластика в американском Теннесси

Крупный пожар охватил завод по переработке пластика Sigma Renew 360 в американском округе Генри, штат Теннесси. Из-за инцидента огромные столбы густого черного дыма заволокли окрестности, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Из-за угрозы здоровью населения местные власти были вынуждены ввести экстренный режим самоизоляции.

На кадрах с места происшествия видно гигантское облако дыма. Оно поднимается над территорией предприятия.

Причина возгорания на данный момент остается неустановленной. Также пока нет официальной информации о наличии пострадавших среди сотрудников завода или местных жителей. Службы спасения продолжают работать на объекте. Инцидент произошел 8 мая.

