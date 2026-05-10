Премиальный бренд Walk of Shame оказался на грани закрытия

Люксовый бренд с пиджаками до 180 тысяч рублей ушел в ноль и проиграл суды

Премиальный бренд Walk of Shame, в одежде которого появлялись певицы Рианна и Кэти Перри, а также актрисы Рената Литвинова и Эль Фэннинг, оказался на грани закрытия. Счета компании арестованы, а убытки превысили 45 миллионов рублей, сообщают отраслевые источники, сообщает Mash .

Согласно отчетности за 2024 год, у российского ООО «Волк оф Шейм Москоу» нулевая выручка. Для сравнения: в 2022 году бренд заработал почти 6 миллионов рублей, в 2023-м — всего 674 тысячи. К настоящему времени на счетах компании пусто, активы обнулились еще год назад. При этом фирма накопила налогов и пеней на 632 тысячи рублей. На момент публикации заметки эта задолженность уже погашена.

Кроме того, компания частично проиграла два суда: на 2,6 миллиона рублей по займам и еще на 157 тысяч — поставщику тканей. Несмотря на финансовые проблемы, цены на продукцию остаются люксовыми: пиджаки стоят до 180 тысяч рублей, плащи — до 205 тысяч, рубашки — до 42 тысяч.

Основатель бренда и его пиар-группа оперативный комментарий дать не смогли. Судя по финансовым показателям, публикаций звезд в дорогих пиджаках оказалось недостаточно для выживания бизнеса.

