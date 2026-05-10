У берегов Тенерифе эвакуируют пассажиров лайнера с хантавирусом

Лайнер не стал швартоваться в порту Гранадилья. Пассажиров высаживали по национальности и сразу везли в аэропорт для отправки репатриационными рейсами. На момент прибытия на борту находились около 150 человек — их осматривали сотрудники санитарной службы.

Пассажиры не контактировали с местным населением. В эвакуации участвуют представители более 20 стран. Первыми лайнер покинули 14 граждан Испании: первичная проверка не выявила у них симптомов, но их все равно перевезут в больницу в Мадрид на карантин. Также в операции участвуют США, Великобритания, Нидерланды (которые вывезут также граждан Греции и Германии) и Филиппины — экипаж состоит в основном из граждан этой страны, но есть один россиянин.

О вспышке хантавируса на лайнере, следовавшем из Аргентины в Антарктиду, стало известно 10 апреля. Первым умер гражданин Нидерландов. Спустя две недели скончалась его супруга, а 10 мая — гражданка Германии. Всего подтверждены семь случаев заражения. Предположительно, первые заболевшие до посадки на круиз путешествовали по Аргентине, Чили и Уругваю и посещали места обитания грызунов — переносчиков вируса.

