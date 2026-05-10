Замыкание и эвакуация: под Пятигорском тушат масштабный пожар на рынке

Крупный пожар произошел на территории рынка «Лира» под Пятигорском в Ставропольском крае. Огонь охватил торговые павильоны на общей площади 1100 квадратных метров, сообщает « 112 ».

Эвакуировали около 100 человек. На месте происшествия развернута спасательная операция.

В тушении задействованы 55 специалистов и 13 единиц спецтехники. При этом сохраняется угроза перехода огня на соседние строения.

По предварительной версии, причиной инцидента могло стать короткое замыкание электропроводки. Прокуратура уже организовала проверку.

