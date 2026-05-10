Золото Олимпиады за 100 млн: гимнаст Аблязин выставил награды на продажу

Гимнаст Аблязин устроил распродажу наград с Универсиады и Олимпиады в Японии

Знаменитый российский гимнаст и олимпийский чемпион Денис Аблязин, предположительно, выставил на продажу свои спортивные награды. Среди них медали Универсиады 2013 года в Казани и Олимпийских игр в Токио, сообщает Telegram-канал « Mash на спорте ».

Реализацией наград занимается супруга спортсмена Виктория. Комплект из золотой и двух серебряных медалей казанской Универсиады оценен в 6 млн рублей.

Покупателям также предлагаются олимпийские трофеи: золото Токио-2020 оценивается в 100 млн, серебро — в 30–50 млн, а бронза — в 15 млн. Клиенту предлагают положить деньги на счет в банке с обязательным подписанием договора о конфиденциальности.

На данный момент сам Аблязин не прокомментировал причины решения расстаться с медалями. Спортсмен является одним из самых титулованных гимнастов России, в его активе семь олимпийских наград различного достоинства.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.