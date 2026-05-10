Аварийная посадка: в Бурятии мониторивший пожары самолет сел на грунтовую дорогу

В Республике Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг лесных пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу из-за технических неполадок. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в Еравнинском районе на участке между селом Сосново-Озерское и предприятием ГОК «Озерный». Несмотря на аварийную ситуацию, пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно.

В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Организован ряд мероприятий для установления точных причин инцидента.

