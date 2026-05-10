Количество раненых в ДТП с газелью с детьми под Омском выросло до 10

Количество раненых в аварии между школьной «Газелью» и грузовика в Омской области увеличилось до 10. Травмировались семь детей и водитель «ГАЗели», есть погибший, сообщает « 112 ».

Скончался один ребенок.

Силовики возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Правоохранители выясняют детали организации транспортировки несовершеннолетних.

Автобус после ДТП улетел в кювет. В нем ехали игроки футбольного клуба. Они направлялись в родную деревню.

Семь детей попали в больницу. Суммарно в автобусе их было восемь.

