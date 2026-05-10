Прорыв блокады: в Сирии прошли первые за 15 лет платежи через Visa и Mastercard
Компания Bimera в рамках контролируемого эксперимента успешно провела первые за 15 лет платежи через Visa и Mastercard. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на местное издание SPToday.
Проведенные транзакции подтвердили техническую возможность обработки операций через крупнейшие международные системы внутри банковской сети страны. Представители Bimera уже заявили о готовности подать официальную заявку на развертывание полноценной инфраструктуры для обслуживания иностранных карт.
Этому способствовало решение Центробанка Сирии. Он в начале мая разрешил местным финансовым организациям сотрудничать с американскими компаниями.
Эксперты отмечают, что возвращение Visa и Mastercard поможет сирийской экономике снизить зависимость от теневого сектора обмена валют. Ожидается, что легализация электронных платежей сделает финансовые операции быстрее и дешевле.
