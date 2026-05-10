30 систем «Сапсан»: Шереметьево расширяет автоматический контроль на границе

В Шереметьево в два раза нарастили количество биометрических кабин контроля

В преддверии пика летних отпусков в международном аэропорту Шереметьево значительно расширили зону автоматизированного паспортного контроля. В Терминале С число биометрических кабин в зоне прилета увеличилось в два раза, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

К уже имеющимся устройствам добавились 10 новых высокотехнологичных комплексов. Они размещены на месте стандартных стоек.

С 9 мая общее количество автоматизированных систем паспортного контроля «Сапсан» в терминале С достигло 30 единиц. Новое оборудование позволяет пассажирам международных линий самостоятельно пересекать границу как на вылете, так и по возвращении в страну. Им не нужно обращаться к сотрудникам пограничной службы.

Воспользоваться сервисом, работающим в круглосуточном режиме, могут совершеннолетние граждане РФ. Главным техническим условием для прохода через «Сапсан» является наличие загранпаспорта нового образца (биометрического) серии 75 и выше.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.