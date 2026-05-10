Свидание-ловушка: в Колумбии раскрыли зверское убийство туриста из России

Правоохранительные органы Колумбии восстановили цепочку событий убийства российского путешественника организованной преступной группировкой в октябре 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местной прокуратуры.

Следствие установило, что похищение было спланировано по отработанной схеме. Девушка заманила мужчину на встречу. Затем передала россиянина вооруженным людям.

Туриста перевезли в окрестности города Турбако. Там подвергли жестоким истязаниям ради доступа к банковским счетам.

Поняв, что российские карты не работают за границей, преступники нанесли мужчине серию ножевых ранений и задушили его. После этого попытались скрыть следы содеянного и сожгли на территории частной фермы.

Как выяснилось в ходе расследования, операцией дистанционно руководил криминальный босс по прозвищу Кампанита, отбывающий срок в исправительном учреждении. На данный момент участники банды, на счету которой есть нападения на граждан Мексики, Канады и Бразилии, задержаны.

