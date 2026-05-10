Неизвестный ограбил храм Святой Троицы в Петербурге: подробности ЧП

В Петербурге мужчина украл пожертвования из церкви

Мужчина украл ящик для пожертвований в храме Святой Троицы в петербургском Красном Селе. Инцидент произошел днем 9 мая, сообщает « Фонтанка ».

Настоятель храма пожаловался на воровство полиции накануне. По его словам, мужчина взял ящик для пожертвований и ушел.

Сумма средств не называется. Детали происшествия узнают.

Храм Святой Троицы в Красном селе возвели в 1733 года. В начале XXI века провели реставрацию строения.

