Неизвестный ограбил храм Святой Троицы в Петербурге: подробности ЧП
Мужчина украл ящик для пожертвований в храме Святой Троицы в петербургском Красном Селе. Инцидент произошел днем 9 мая, сообщает «Фонтанка».
Настоятель храма пожаловался на воровство полиции накануне. По его словам, мужчина взял ящик для пожертвований и ушел.
Сумма средств не называется. Детали происшествия узнают.
Храм Святой Троицы в Красном селе возвели в 1733 года. В начале XXI века провели реставрацию строения.
