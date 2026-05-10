Росгвардейцы в Подмосковье поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

9 мая 2026 года сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Матросова с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи офицеры Росгвардии отметили, что поколение Виктора Васильевича, преодолев трудности военных лет, заложило прочный фундамент для нынешней жизни. Их пример и верность Родине служат вдохновением для современных защитников правопорядка.

Росгвардейцы торжественно вручили ветерану благодарственное письмо, ценные подарки, сувениры и памятную книгу, выпущенную Главным управлением Росгвардии по Московской области к 10-летию ведомства.

Великую Отечественную войну Виктор Матросов встретил в возрасте четырнадцати лет, будучи учащимся школы в Вышнем Волочке. В шестнадцать лет он прошел курс военной подготовки и был определен в истребительный батальон, где отличился в патруле, когда задержал около линии фронта немецких диверсантов.

За героический поступок командование отметило Виктора Матросова благодарственной грамотой, званием ефрейтора и выдало премию от командира истребительного батальона Калининской области.

Затем семнадцатилетним юношам предложили выбор: пойти в армию по призыву или закончить 10 класс.

«Я пошел в армию. Меня провожали всем классом, но фронт к 1944 году уже далеко откатился от Вышнего Волочка, и многих отправили в Ворошиловские лагеря для военной подготовки, а тех кто уже окончил 9-й класс, приняли в училище механиков спецслужб. О Дне Победы я услышал на боевом посту, охраняя склад горюче-смазочных материалов. Вокруг него тогда началась вдруг стрельба. Я, как положено, нажал тревожную кнопку. Смотрю, ко мне бегут и кричат „Война кончилась!“. Вот так складывалась моя военная стезя», — сказал Матросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.