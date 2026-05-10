Празднование Дня Победы завершилось танцевальным флэшмобом в Серпухове

В городском округе Серпухов ярко и торжественно отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией праздничного дня в парке им. Олега Степанова стал большой танцевальный флэшмоб, в котором приняли участие сотни жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали заместитель главы муниципалитета Мария Барышева, депутат окружного Совета Юлия Громова, председатель Общественной палаты Павел Михайлюк.

На протяжении всего дня в парке работали разнообразные развлекательные площадки. Для гостей были организованы смотр оружия и тематическая фотозона. Со сцены звучали любимые военные песни в исполнении творческих коллективов округа. Атмосфера в парке была наполнена счастьем и искренним патриотизмом.

«Спасибо каждому, кто помогал, организовывал и участвовал в эти праздничные светлые дни. Вы — те, благодаря кому прошлое остается с нами» — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

