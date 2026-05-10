ChatGPT, Gemini и Claude начнут массово блокировать россиян

Американские компании-разработчики нейросетей ChatGPT, Gemini и Claude будут массово блокировать российских пользователей. Об этом сообщил директор по экспериментальным продуктам MWS AI Сергей Пономаренко, пишет URA.RU .

По его словам, компании активно выявляют и блокируют пользователей из неподдерживаемых регионов и продолжат это делать. Россияне должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ к сервисам в любой момент, предупредил эксперт.

Чаще всего блокировки затрагивают крупные компании. Система фиксирует признаки корпоративного использования из России и отключает доступ. Зарубежные ИИ-сервисы автоматически определяют страну пользователя по IP-адресу.

Однако базы данных обновляются с задержкой, поэтому иногда российский адрес система может воспринять как европейский. Но это лишь вопрос времени — рано или поздно блокировка настигнет всех пользователей из неподдерживаемых регионов, предупреждают специалисты.

