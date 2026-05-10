Более 25 тыс человек пострадали от укусов клещей в России с начала года

С начала года в России от укусов клещей пострадали более 25 тысяч человек. Сезон бьет рекорды по числу обращений — их почти на треть больше, чем за тот же период 2025 года. Для сравнения: к концу весны 2024 года пострадавших было 18 024. Особенно много укусов зафиксировано в Московской области и Республике Алтай, сообщает Telegram-канал «112» .

Причина рекордов по укусам — погода. В Центральной России установилась очень комфортная для паразитов температура — от плюс 18 до 22 градусов. Укусы также зафиксированы в традиционно теплых Костромской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

На юге страны, по словам биологов, появились самые опасные клещи — гиганты рода Hyalomma африканского происхождения. В народе их прозвали «клещами-убийцами». Они заметно крупнее своих сородичей и имеют полосатые лапки. Эти клещи переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки — вакцины от него нет, а летальность достигает 30 процентов.

Большинство клещевых инфекций способны вызвать тяжелую лихорадку с высокой температурой, спутанность сознания, а в отдельных случаях — кому и смерть. Крайне опасны и новые «азиатские вирусы»: недавно выявили четыре типа — Бэйцзинский наировирус, Нуомин, Мукава и Гакугса.

Биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что стандартные тесты на энцефалит и боррелиоз не распознают экзотические вирусы азиатского происхождения. Единственный тест, разработанный в России, — на вирус Нуомин. Для диагностики всех остальных инфекций обследование возможно только в рамках научных исследований. Если при укусе в организм попадут такие вирусы, а система их не распознает, возбудители начнут распространяться в популяции клещей, предупреждают специалисты.

