В Электростали поздравили ветерана Шарифислама Нутфулловича Минкашева со 101-летием

В День Великой Победы, 9 мая, свой 101-й день рождения праздновал ветеран Великой Отечественной войны, Шарифислам Нутфуллович Минкашев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Судьба Шарифислама Нутфулловича — это живое воплощение героической эпохи, наполненной испытаниями и подвигами. Его боевой путь начался в 232-м учебном стрелковом полку в Алабино, затем продолжился на Белорусском фронте и в Главном Таможенном Управлении Москвы. В конце войны, получив специальность артиллерийского разведчика, он был направлен на Дальний Восток, где получил тяжелые ранения, когда его машина подорвалась на мине и скатилась в пропасть. За свой подвиг он удостоен личной благодарности от И. В. Сталина и медали «За победу над Японией».

В 1948 году Шарифислам Нутфуллович приехал в Электросталь и связал свою жизнь с военизированной пожарной охраной: за его плечами 65 лет трудового стажа в пожарной части.

Глава г. о. Электросталь Филипп Ефанов поздравил Шарифислама Нутфулловича с двойным праздником — Днем Победы и днем рождения, передал ветерану поздравления от Президента Владимира Владимировича Путина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, вручил подарки и пожелал крепкого здоровья. Около дома ветерана праздничное настроение создавала «фронтовая бригада», которая подготовила тематические творческие номера — артисты исполняли песни Победы и танцевали вальс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.